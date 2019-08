L’épouse du ministre de la Justice nommé Cho Kuk s’est acquittée tardivement d’environ 1 100 euros d’impôts sur le revenu

Photo : YONHAP News

Une semaine après l’annonce des candidats aux postes de rang ministériel par le président de la République, l’heure est aux révélations sur eux et leur entourage en vue de l’audition de confirmation à l’Assemblée nationale. Et cette fois-ci, la cible principale est le ministre de la Justice désigné, Cho Kuk, le plus controversé dans les rangs de l’opposition conservatrice.On a appris que la conjointe de Cho s’était acquittée, le 10 juillet dernier, de 1,54 million de wons d’impôts sur le revenu, soit environ 1 100 euros. Or, il s’agissait d’une somme due pour l’année 2015. Selon le côté du candidat Cho, cette omission n’a été découverte que tardivement. Mais il n’a pas révélé les sources des revenus en question.Parallèlement à cela, il est également reproché à l’ancien conseiller aux affaires politiques de Moon Jae-in d’avoir contracté pour la souscription d’un fonds de placement privé pour un montant de 7,4 milliards de wons, l’équivalent de 5,5 millions d’euros, alors que cette enveloppe dépasse le patrimoine de tous les membres de sa famille.Le camp de Cho a expliqué qu’il s’agissait d’un placement légal et que verser l’intégralité de la somme promise n’était pas obligatoire.