L’Auto-rallye du peuple coréen 2019 entame sa tournée sud-coréenne à Séoul

Photo : YONHAP News

Les Russes d’origine coréenne, dits « Goryeoin », ont organisé l’« Auto-rallye du peuple coréen 2019 » à l’occasion du 100e anniversaire du mouvement pour l’indépendance de la Corée du 1er mars 1919.Selon l’association civile sud-coréenne Peace Asia, une quarantaine de participants répartis en dix véhicules sont arrivés hier en Corée du Sud par voie maritime depuis Vladivostok. Ils étaient partis le 9 juillet de Moscou pour passer par le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, la Mongolie et la Chine. Sur leur chemin, ils ont suivi les traces du mouvement de la résistance coréenne, par exemple en se rendant au Mémorial dédié à Ahn Jung-geun, le célèbre militant indépendantiste, érigé à Harbin en Chine.Les participants du rallye ont assisté hier à la cérémonie officielle célébrant la libération de la Corée. Ils ont aussi rendu un hommage au cimetière national de Séoul réservé aux morts pour la patrie. Ils poursuivront leur course jusqu’au 25 août, en marquant des étapes symboliques telles que la Maison de partage abritant les « wianbu », les dernières femmes de réconfort victimes de l’esclavage sexuel par l’armée impérialiste nippone pendant la Seconde guerre mondiale. Ainsi s'achèvera leur long périple de 25 000 km.En 2014, l’association civile sud-coréenne et les Goryeoin avaient organisé un rallye similaire afin de célébrer le 150e anniversaire de l’émigration de Coréens vers la Russie. A l’époque, les participants étaient passés par la Corée du Nord avant de traverser la frontière pour poursuivre leur tournée au sud du 38e parallèle.Cette année, le régime nord-coréen n’a pas autorisé une telle traversée.