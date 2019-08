Un exosquelette aidant la marche mis au point par une équipe conjointe sud-coréano-américaine

Photo : YONHAP News

Un exosquelette permettant au porteur de consommer moins d’énergie pendant la marche ou la course a vu le jour. L’équipe à laquelle participent le professeur sud-coréen de l’université Chungang, Lee Ki-wook, le professeur américain de l’université Havard, Cornor Walsh, et le chercheur sud-coréen Kim Jin-soo, a publié hier les résultats de ses recherches dans le magazine scientifique de renom international Science.Fabriqué à partir de matériaux souples tels que le tissu et un câblage léger, et dotés de plusieurs petits capteurs et moteurs, cet appareil appelé « exosuit » permettra aux personnes âgées, aux malades, aux pompiers ainsi qu’aux militaires de se déplacer plus aisément, avec une économie d’énergie de près de 9,3 %. C’est l’équivalent d’une charge de 6 kg en moins.Cette équipe avait déjà mis au point des exosquelettes pour la marche et la course en 2016 et 2017. Mais cette fois, elle a amélioré la capacité de ce survêtement robotique en introduisant une technologie d’intelligence artificielle.