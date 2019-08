« La bataille à Bong-o-dong » dépasse les 3 millions d’entrées au jour anniversaire de la libération de la Corée

Photo : KBS News

Le film « La bataille à Bong-o-dong », aussi connu sous son titre anglais « The Battle: Roar to Victory », a enregistré plus de 3 millions d’entrées dans l’après-midi du 15 août selon les données informatiques du Kofic, l’équivalent du CNC français.Sorti le 7 août dernier, le nouveau long métrage de Won Shin-yeon a opéré cette percée en seulement neuf jours, soit un jour plus tôt que « Ode to My Father », qui avait franchi la barre des 10 millions de spectateurs dans le pays en 2014.Ce film raconte l’histoire de la fameuse bataille de juin 1920 au cours de laquelle la résistance coréenne attire dans la « vallée de la mort » l’armée régulière japonaise pour emporter sa première victoire contre elle. Il décrit le dévouement de nombreux indépendantistes anonymes qui n’ont pas hésité à sacrifier leur vie pour leur patrie.Dès sa sortie, « La bataille à Bong-o-dong » a suscité une vive attention de par son sujet, à savoir la résistance anti-japonaise. Il a attiré un grand nombre de spectateurs notamment hier, 15 août, jour férié célébrant la libération de la Corée du joug colonialiste nippon.