La scission du Parti pour la démocratie et la paix (PDP) officialisée aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La défection de 11 députés du Parti pour la démocratie et la paix (PDP), jusqu’ici 4e formation politique du pays, est désormais actée. Ainsi, le parti minoritaire progressiste a été relégué à la 6e place, derrière le Parti de la justice, avec seulement cinq élus.Les députés qui ont claqué la porte avaient déposé, lundi, une demande en ce sens à l’Assemblée nationale, en affirmant qu’ils souhaitaient devenir « une petite graine pour le changement et l’espoir ». Regroupés sous le nom de « Rassemblement de la politique alternative pour le changement et l’espoir », ils envisagent de créer un nouveau parti, à tendance centriste, au plus tard en novembre prochain.De leur côté, les cinq députés restants du PDP, dont le chef de la formation Chung Dong-young, envisagent de créer, eux aussi, un nouveau parti en changeant le nom de la formation, avec des associations de jeunes, des femmes ou des petits commerçants. Ils se penchent également surssibilité de rallier d’autres forces progressistes mineures, telles que le Parti vert ou le Parti pour notre avenir.