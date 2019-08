Les films d’horreur sud-coréens s’exportent bien

Photo : KBS News

Les derniers films d’épouvante « made in Korea » semblent séduire les distributeurs étrangers.Tout d’abord, « Warning: Do Not Play », sorti hier en Corée du Sud, propose un sujet susceptible d'attirer les professionnels du cinéma. Son intrigue est centrée sur un film d’horreur interdit de projection. Il sortira en salles le 29 août à Singapour. Et sa sortie est attendue aussi en Malaisie, au Vietnam et en Birmanie. Par ailleurs, ce long métrage fait l’objet de négociations pour un contrat d’exportation vers les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.Quant à « Metamorphosis », qui sortira mercredi prochain au pays du Matin clair, ses droits ont déjà été vendus dans 45 pays, majoritairement en Asie, mais aussi au Brésil et au Mexique. Il est classé dans la catégorie des films dits « occultes », c’est-à-dire qui traitent de l’ésotérisme ou des sciences occultes. Il raconte l’histoire d’un démon capable de prendre une forme humaine pour se glisser au sein d’une famille ordinaire. Selon son distributeur, c’est l’originalité de l’épouvante sud-coréenne qui aurait suscité un grand intérêt auprès des acheteurs étrangers.