Séoul décide de renforcer ses tests de sécurité sur les déchets recyclables importés

Photo : KBS News

Le gouvernement a annoncé sa décision de renforcer sa gestion sécuritaire en matière d’importation des déchets recyclables.L’année dernière, la Corée du Sud a importé 2,54 millions de tonnes de déchets à recycler, dont la moitié sont des cendres de charbon et une grande partie sont des batteries déchargées, des pneus et des plastiques usagés. Ses importations ne cessent d’augmenter au fil des années au point de représenter une quantité 15 fois plus importante que ses exportations du même type.Séoul avait récemment décidé de mener des contrôles généralisés de radioactivité et de métaux lourds sur les cendres de charbon en provenance du Japon. Aujourd’hui, l’exécutif a fait savoir qu'il élargirait cette mesure de précaution aux batteries, aux pneus et aux plastiques.Il s’agit de vérifier les résultats des tests en question sur les déchets importés du Japon et de Russie, une fois par mois au lieu de tous les trimestres. Les visites d'inspection chez les importateurs seront également effectuées au même rythme.Le ministère de l’Environnement a fait savoir que tous les déchets en infraction, c’est-à-dire qui dépassent le seuil de tolérance en matière de radioactivité, seraient immédiatement renvoyés à l’exportateur.