Les exportations et les investissements continuent à marquer le pas

Photo : YONHAP News

Le ministère des Finances a publié aujourd’hui son livre vert intitulé « Dernières tendances économiques ». Selon le document, la production a connu une légère hausse en Corée du Sud, tandis que les exportations et les investissements continuent de stagner.Selon ce rapport mensuel, l’économie sud-coréenne a traversé, au second trimestre, des incertitudes grandissantes telles que les mesures de restriction par Tokyo contre ses exportations et le conflit commercial entre Washington et Pékin. Cela dans le contexte où l’économie mondiale continue de ralentir et où les semi-conducteurs montrent des signes d’essoufflement.Le ministère des Finances a employé le terme stagner » cinq mois d’affilée à partir de son rapport de mai dernier. Cependant, les domaines qualifiés de « stagnants » varient selon les périodes. Dans les numéros d’avril et de mai, c’était le cas pour les industries minières et manufacturières, les investissements dans les équipements et les exportations. Dans ceux de juin à août, cela ne concernait que les exportations et les investissements.En juillet, les exportations ont chuté de 11 % en un an pour continuer sur une pente baissière depuis décembre 2018. Cela s’explique par le marasme des semi-conducteurs et la prolongation du conflit commercial américano-chinois.Par ailleurs, l’indice composite reflétant la conjoncture économique actuelle a perdu en juin 0,1 point par rapport au mois précédent, tandis que l’indicateur prévoyant la situation économique à venir a reculé de 0,2 point sur la même période.En juillet, la consommation offline accuse une baisse de 3,7 % en un an pour les ventes d’automobiles « made in Korea », de 3,4 % dans les grands magasins et de 10,7 % dans les grandes surfaces. Cependant, les ventes en ligne ont augmenté de 1,7 % et les paiements en carte bleue de 3,8 %. Par ailleurs, le nombre de touristes chinois au pays du Matin clair a progressé de 26,9 %.Le même mois, le nombre d’emplois a augmenté de 299 000 par rapport à il y a un an. Par contre, le taux de chômage s’est élevé à 3,9 %, soit une hausse annuelle de 0,2 point.Sur le marché financier, l’indice de la Bourse est en baisse, et le won montre des signes de faiblesse.Le gouvernement a promis de déployer tous les moyens disponibles, y compris le budget additif, pour redynamiser les exportations, les investissements et la consommation.