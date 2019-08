Cheongwadae : la critique acerbe de Pyongyang n’est pas bénéfique aux relations intercoréennes

Photo : YONHAP News

Le Comité nord-coréen pour la réunification pacifique de la patrie a critiqué vertement aujourd'hui le discours du président sud-coréen prononcé la veille à l’occasion de l’anniversaire de la libération de la Corée.A ce propos, la Cheongwadae a fait savoir que de tels propos n’aidaient pas à améliorer les relations bilatérales. Selon elle, les deux Corées sont actuellement amenées à les faire progresser d’un cran suite aux trois sommets entre leurs dirigeants Kim Jong-un et Moon Jae-in et dans l’esprit de la déclaration conjointe Séoul-Pyongyang.La Maison bleue a souligné que la rhétorique agressive du Nord ne contribuait pas à apporter une plus grande maturité dans les relations intercoréennes. D’après elle, bien qu’il y ait des points de désaccord, il est préférable d’en discuter au lieu de compliquer le dialogue. Même son de cloche du côté du ministère de la Réunification.Le régime de Pyongyang a notamment critiqué les exercices militaires conjoints sud-coréano-américains menés dans le sud de la péninsule. A ce propos, un journaliste a demandé à la Cheongwadae si le gouvernement projetait d’en discuter lors d’une réunion de la commission militaire intercoréenne. Selon la présidence, cette possibilité n’est pas envisagée. Et les exercices Séoul-Pyongyang en question se déroulent dans le but d’assurer le transfert à la Corée du Sud du contrôle des opérations militaires (Opcon) en temps de guerre. Par conséquent, ils ne font pas l’objet d’une quelconque négociation.