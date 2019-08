Des déchets radioactifs nord-coréens auraient afflué dans la mer Jaune

Photo : KBS News

Des déchets radioactifs sortis d’une usine d’enrichissement nucléaire auraient été déversés dans la mer Jaune, la mer qui sépare les deux Corées et la Chine.Radio Free Asia (RFA) a cité vendredi dernier les propos de Jacob Bogle, analyste spécialisé dans les questions nord-coréennes, qui a analysé des images satellites autour de la mine d’uranium et de l’usine nucléaire situées à Pyongsan, dans la province de Hwanghae du Nord.D’après ce spécialiste américain, les déchets radioactifs rejetés par l’usine d’enrichissement d’uranium et censés arriver dans une réserve située plus bas ont afflué dans la rivière Ryesong avant de rejoindre le fleuve Han, ce qui a provoqué une pollution de la mer Jaune.Face à cette remarque, Choi Han-kwon, spécialiste sud-coréen en nucléaire, a tenté de relativiser le risque, précisant que l’usine de Pyongsan n’effectue que le raffinage de l’uranium. Pourtant, la pollution peut être inquiétante lorsqu’il s’agit de l’enrichissement de l’uranium.A noter que l’usine de Pyongsan fait partie des cinq principales installations nucléaires de la Corée du Nord mentionnées par le président américain lors du sommet de Hanoï tenu avec Kim Jong-un.