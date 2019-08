La 7e édition du Festival international du film d’animaux s’ouvre le 22 août à Suncheon

Photo : KBS News

Le Festival international du film d’animaux de la baie de Suncheon aura lieu du 22 au 26 août à Suncheon, dans la province de Jeolla du Sud, dans le but de promouvoir les échanges entre les Hommes et les animaux.Il s’agit de sa 7e édition. Sous le thème « Les animaux heureux dans un monde harmonieux », au total 71 films venant de 22 pays y seront projetés. Les œuvres seront d’autant plus diverses cette année que les sujets abordés concernent non seulement les animaux mais aussi la nature et l’environnement.Le documentaire « Blue Heart » mettant en avant l'urgence de la protection des rivières sauvages, menacées par l'exploitation hydroélectrique, dans les Balkans, sera projeté en inauguration.Une exposition spéciale dédiée au réalisateur Oh Sung-yoon, à l'origine du célèbre film d’animation « Leafie, A Hen into the Wild », sera également organisée.