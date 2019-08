Commémoration du 10e anniversaire de la disparition de l'ancien président Kim Dae-jung

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a commémoré hier le 10e anniversaire du décès de l'ancien président de la République Kim Dae-jung, qui a consacré toute sa vie à la consolidation de la démocratie et de la paix sur la péninsule coréenne.Le conflit commercial entre Séoul et Tokyo provoqué par les représailles commerciales nippones a surtout fait rappeler son discours prononcé il y deux décennies à la Diète du Japon. En effet, le lauréat du prix Nobel de la paix en 2000 avait proposé à cette occasion de nouer des relations bilatérales orientées vers l'avenir, sans pourtant oublier l'histoire douloureuse du passé.Les partis politiques ont tous commémoré le symbole de la lutte contre la dictature militaire du pays du Matin clair, mais sur une tonalité différente. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a souligné le rôle que l'ancien chef de l'Etat a joué pour la démocratie et la protection sociale du pays. De son côté, le Parti Liberté Corée, la première formation de l'opposition, a loué la tolérance dont Kim Dae-jung a fait preuve face à ses adversaires politiques.Des cérémonies commémoratives ont été tenues au cimetière national de Séoul, ainsi que dans la ville de Gwangju et sur l'île Hauido, l'île natale de l'ancien président, toutes deux situées dans le sud-ouest du pays.