Séoul tranchera cette semaine sur le report de l'accord militaire signé avec Tokyo

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen doit trancher avant ce samedi au sujet du report de l’accord relatif au partage d’informations militaires entre Séoul et Tokyo (GSOMIA). Ce dernier sera prolongé automatiquement si aucune partie ne notifie sa volonté d’y mettre fin.La Maison bleue, qui avait envisagé à l'éventualité de rompre cet accord militaire bilatéral, met désormais en avant une solution diplomatique après la célébration du 74e anniversaire de la libération de la Corée qui a eu lieu jeudi dernier.La rencontre des ministres des Affaires étrangères sud-coréen, chinois et japonais qui précède l’échéance du GSOMIA sera déterminante dans la décision de l’exécutif. Le président Moon Jae-in prendra sa décision finale cette semaine en tenant compte de la réaction du gouvernement japonais et du résultat des discussions des chefs de la diplomatie des trois nations.La Cheongwadae a également fait part de son souhait de trouver une solution diplomatique aux querelles commerciales entre les deux pays avant le sommet spécial Corée du Sud-Asean qui se déroulera les 25 et 26 novembre à Busan.