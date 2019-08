Les hauts responsables militaires de la Corée du Nord et de la Chine se sont réunis à Pékin

Photo : YONHAP News

Le directeur du bureau politique général de l'Armée populaire de Corée (KPA) qui est en visite à Pékin a exprimé sa volonté de « porter les relations de coopération militaire entre la Corée du Nord et la Chine à un niveau supérieur conformément aux intentions nobles des dirigeants des deux pays ».C’est ce qu’a rapporté hier l'agence officielle de la Corée du Nord (KCNA). Selon la KCNA, Kim Su-gil s’est entretenu vendredi dernier avec Miao Hua, directeur du département du travail politique de la Commission militaire centrale (CMC).Le haut responsable chinois a également souligné l’importance de la visite de la délégation militaire nord-coréenne dirigée par Kim dans le contexte où les relations d’amitié entre Pékin et Pyongyang durant ces sept décennies se sont affermies davantage grâce aux multiples rencontres entre Xi Jinping et Kim Jong-un.