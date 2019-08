Automobile : la capacité de production du pays du Matin clair ne cesse de baisser

Photo : YONHAP News

La capacité de production combinée des trois constructeurs automobiles sud-coréens cotés à la Bourse de Séoul, à savoir Hyundai Motor, Kia Motors et SsangYong Motor, s’est élevée à 1 729 420 véhicules pour le premier semestre de cette année, en baisse de 1,6 % par rapport à l’an dernier et de 3,7 % comparé à 2017.Selon l'association des constructeurs automobiles du pays (KAMA), cette capacité a atteint l'an dernier 4 535 000, le niveau le plus bas depuis 15 ans. L'organisation craint que cette année enregistre un chiffre inférieur à 2018.La capacité de production des constructeurs du pays du Matin clair a continué de progresser grâce aux investissements dans les moyens de production. Sa baisse depuis 2013 s'expliquerait notamment par la mise en application de l'organisation de travail réduite à deux relèves. En effet, la capacité est calculée en multipliant les heures de travail.Le nombre de voitures fabriquées s'est réduit lui aussi pour atteindre, en 2018, 4 028 705 véhicules, soit 10,9 % de moins par rapport à 2013. Ce qui a placé le pays au 7e rang mondial. Il s'était classé 5e jusqu'en 2015 et 6e en 2016.