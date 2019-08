La Corée du Sud a vu sa consommation de charbon augmenter en 2018

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a consommé l’an dernier 88,2 millions de Tep (tonnes d'équivalent pétrole) de charbon, soit 2,4 % de plus sur un an. Elle est ainsi devenue le seul pays à avoir augmenté le recours à cette énergie fossile au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Le pays du Matin clair s'est classé 5e en la matière derrière la Chine, l'Inde, les Etats-Unis et le Japon. Mais il serait 1er en termes de consommation par habitant. En effet, un sud-Coréen a utilisé 1,73 Tep, contre 1,35 Tep pour un Chinois.La hausse de la consommation de charbon a été tirée par les centrales de production d'électricité, qui représentent 67 % de la consommation totale du pays. Elle va d'ailleurs à l'encontre de la tendance mondiale qui vise à renoncer progressivement aux énergies fossiles. Pas moins de 23 pays, dont la Grande-Bretagne et la France, ont déjà déclaré la fermeture totale de leurs centrales au charbon d'ici 2030.