La gratuité de l’enseignement au lycée progressivement mise en place dès la rentrée

Photo : YONHAP News

Dès la prochaine rentrée scolaire, l'enseignement gratuit sera introduit progressivement dans tous les lycées sud-coréens. Quelque 440 000 élèves de terminale en seront les premiers bénéficiaires cet automne. La gratuité sera appliquée en 2020 à 880 000 élèves des classes de terminale et de première, et en 2021 à tous les lycéens, soit 1,26 million d’élèves.Cette exonération concernera cette année les frais scolaires et la contribution à la gestion de l'établissement. A partir de l'an prochain, elle concernera également les frais d'inscription et les factures destinées aux manuels scolaires.Le budget annuel qui est estimé à 2 000 milliards de wons, soit 1,49 milliard d'euros, sera assuré, de 2020 à 2024, par le gouvernement central et les conseils scolaires respectivement à 47,5 %, les 5 % restants étant versés par les collectivités locales.Chaque ménage pourra économiser 1,6 million de wons par an et par lycéen, soit un peu moins de 1 200 euros.