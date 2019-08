Eau contaminée de Fukushima : la Corée du Sud convoque un haut diplomate japonais

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a convoqué aujourd'hui le diplomate chargé des affaires économiques de l'ambassade du Japon à Séoul, afin de lui faire savoir la préoccupation de la Corée du Sud quant à l'éventuel déversement d'eau radioactive de Fukushima dans le Pacifique.Un document rédigé en ce sens a été transmis à Tomofumi Nishinaga. Il demande au gouvernement nippon de confirmer ou réfuter cette information, et d'expliquer de manière concrète et transparente son projet de traitement de cette eau et des centrales de Fukushima. Séoul a d'ailleurs proposé à Tokyo d'échanger pour trouver ensemble des moyens de décontamination inoffensifs pour la santé des deux peuple et pour l'écosystème maritime.Pour rappel : Greenpeace a révélé au début du mois que le Japon s'apprêtait à relâcher en mer plus d'un million de tonnes d’eau contaminée de Fukushima, faute d'espace nécessaire pour la stocker. Et d'ajouter que si tel est le cas, les pays riverains de l’océan, plus particulièrement la Corée du Sud, risquent d’y être exposés.Le haut diplomate japonais, de son côté, s'est engagé à transmettre à son gouvernement l'interrogation et l'inquiétude du pays du Matin clair.