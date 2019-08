Le 3e sommet Corée du Sud-Asean se penchera sur les représailles commerciales nippones

Photo : YONHAP News

Le troisième sommet spécial Corée du Sud-Asean, prévu les 25 et 26 novembre à Busan, sera consacré au libre-échange, à la promotion du commerce et à la coprospérité régionale. C'est ce qu'a annoncé hier le conseiller économique du bureau présidentiel Joo Hyung-chul lors d’un point de presse.Aux journalistes qui voulaient savoir si le conflit commercial entre Séoul et Tokyo serait à l'ordre du jour du sommet, l'officiel a répondu que ce sujet pourrait être discuté si le conflit n’était toujours pas résolu à cette date, se référant à la récente réunion à Bangkok des ministres des Affaires étrangères de l'« Asean+3 » qui a réaffirmé l'importance de l'ordre du libre-échange. Joo a ajouté que le gouvernement donnait la priorité au dialogue pour résoudre le conflit commercial avec l'Archipel.Concernant l'éventuelle participation du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, le conseiller présidentiel a indiqué qu'elle dépendrait des relations entre Pyongyang et Washington.En marge du sommet, la première réunion entre le président Moon Jae-in et ses homologues de cinq pays du Mékong, dont le Cambodge et le Vietnam, aura lieu le 27 novembre à Busan.