Apple Korea révèle le nombre de ses employés directs et indirects

Photo : YONHAP News

Pour la première fois depuis sa fondation en 1998, la filiale d'Apple en Corée du Sud a publié sur son site Internet le nombre d'emplois créés directement ou indirectement par ses activités.Voici quelques chiffres. Apple Korea compte aujourd'hui 500 emplois directs. La compagnie a contribué à quelque 325 000 embauches dans le pays, dont 125 000 chez près de 200 fournisseurs, grossistes et sociétés de réparation.200 000 postes ont été créés via l’App Store, où les développeurs du pays du Matin clair ont accumulé depuis 2008 sur le plan international le bénéfice de 4 700 milliards de wons, soit environ 3,5 milliards d'euros.La firme à la pomme affiche sur sa page web une rubrique liée à la création d'emplois aux Etats-Unis, en Europe, en Chine et au Japon.