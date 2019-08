La Corée du Nord cherche à dynamiser son secteur touristique

Photo : KBS News

La Corée du Nord cherche à accueillir des touristes de différentes nationalités. Sur son site web, l’agence de voyage nord-coréenne « Tourism DPRK » a publié son plan de lancer un nouveau programme en collaboration avec des agences étrangères.Ce programme qui se déroule en septembre englobe les principales destinations de Pyongyang et les monts Baekdu et Chilbo. Les participants assisteront également au spectacle de gymnastique collective baptisé « Pays du peuple » au stade du Premier-Mai situé dans la capitale nord-coréenne.Les coordonnées des agences de voyage partenaires britannique, néerlandaise, suédoise et tchèque sont également affichées sur le site. Le régime de Kim Jong-un tente ainsi de diversifier l’origine des touristes, alors que plus de 90 % des voyageurs visitant le royaume ermite sont Chinois.Le pays s’efforce de doper le tourisme dans le but de récolter des devises étrangères car ce secteur ne tombe pas sous le coup des sanctions internationales. Dans ce contexte, les autorités américaines ont décidé le 5 août dernier de suspendre l’exemption de visa pour les visiteurs qui se sont rendus en Corée du Nord depuis le 1er mars 2011. Ce durcissement de la politique de visa américaine risque de peser sur le secteur touristique nord-coréen.