Steve Biegun à Séoul

Photo : KBS News

Comme on s’y attendait, c’est cet après-midi que le représentant spécial américain pour la Corée du Nord Steve Biegun doit arriver à Séoul pour un déplacement qui durera jusqu’à jeudi. Il s’agit de son premier voyage dans le pays en sept semaines.La date n’est pas anodine, puisque la Corée du Sud et les Etats-Unis achèvent aujourd’hui leurs nouveaux exercices militaires conjoints. Des manœuvres dénoncées avec véhémence par la Corée du Nord. Kim Jong-un a tout de même souhaité renouer les négociations de travail avec Washington sur la dénucléarisation de son pays, dès la fin de ces exercices, dans une récente lettre adressée à Donald Trump.La visite de l’émissaire américain aurait donc pour but de préparer le terrain pour la reprise de ces discussions. On peut le constater d'ailleurs dans un récent commentaire de la diplomatie sud-coréenne. En annonçant le déplacement à Séoul de Biegun, elle a précisé que celui-ci échangerait avec ses interlocuteurs sur les moyens de coopération afin que les négociations en question marquent une avancée substantielle vers le désarmement nucléaire de la péninsule et l’instauration d’une paix durable.L’envoyé américain a rendez-vous demain avec son homologue sud-coréen Lee Do-hoon. Un contact avec des responsables nord-coréens à Panmumjom n’est pas à exclure.