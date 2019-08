72e Festival de Locarno : deux films sud-coréens récompensés

Photo : KBS News

Deux productions sud-coréennes ont été récompensées au Festival de Locarno, dont la dernière édition s'est achevée samedi. Fondé en 1946, cet événement consacré au cinéma d'auteur qui se déroule chaque été dans la ville suisse du même nom est l'un des plus anciens festivals de cinéma au monde.Le jury a décerné le prix de la meilleure réalisation aux « Enfants d’Isadora » du cinéaste français Damien Manivel. Ce film en coproduction avec le Festival de Jeonju illustre la rencontre de quatre femmes avec la pièce bouleversante « La Mère », composée par la danseuse mythique Isadora Duncan après la mort de ses deux enfants.Par ailleurs, le réalisateur et acteur sud-coréen Park Jung-bum a décroché le prix spécial du jury pour son troisième long métrage intitulé « Pa-Go (Height of the Wave) ». Les désirs et les secrets sont à la surface de ce thriller qui se déroule dans un petit village côtier reculé en Corée du Sud.