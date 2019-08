Financement des GI’s : les ex-négociateurs sud-coréen et américain préparent les nouvelles négociations

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington s’apprêtent à renégocier leurs futures contributions respectives au financement du stationnement des soldats américains dans le sud de la péninsule. Les deux alliés devront former leur nouvelle équipe pour ces discussions.Mais avant cela, leurs négociateurs en chef qui ont mené celles de l’an dernier se sont retrouvés aujourd’hui à Séoul. Le sud-Coréen Chang Won-sam et son homologue américain Timothy Betts ont notamment discuté du calendrier des prochains pourparlers et de la composition des nouvelles délégations de leurs pays.Dès que celles-ci seront formées, les deux pays débuteront leurs négociations. Des négociations qui promettent d’être très laborieuses, Donald Trump continuant de faire pression sur Séoul pour augmenter fortement sa part de financement.