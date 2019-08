Une ONG française autorisée à apporter une aide humanitaire en Corée du Nord

Photo : KBS News

L’Onu a accordé une exemption des sanctions contre la Corée du Nord à une organisation non gouvernementale française qui mène des activités humanitaires auprès du peuple nord-coréen.Sur son site, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies chargé de l'application des sanctions contre le Nord a déclaré avoir donné son feu vert à Première Urgence Internationale (PUI), une ONG qui propose des formations spécialisées sur les techniques de transformation du lait de chèvre dans la province de Hwanghae du Sud.Les produits autorisés concernent 63 articles utilisés pour l’élevage des chèvres et la transformation du lait de ces animaux. Cette exemption sera valable jusqu’au 9 février 2020.Rappelons que l’ONG française, qui travaille depuis plusieurs années pour la production d’aliments destinés aux enfants, a déjà obtenu l’autorisation de l’Onu en janvier et en mars pour déployer ses activités alimentaires dans la même région nord-coréenne. Actuellement, 21 projets humanitaires autorisés sont mis en place dans le pays communiste.