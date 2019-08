Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise en tête-à-tête demain à Pékin

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel. Les ministres sud-coréen et japonais des Affaires étrangères ont décidé de se retrouver à deux, demain à Pékin, en marge de leur réunion trilatérale avec leur homologue chinois. Une réunion qui s’y ouvre aujourd’hui pour trois jours. Avec au cœur des discussions : le « partenariat économique régional global » promu par la Chine en vue de renforcer son influence en Asie, ainsi que l’accord de libre-échange entre les trois pays.Toute l’attention se porte donc sur la possibilité de trouver aussi une sortie au conflit commercial Séoul-Tokyo. A ce propos, le quotidien chinois Global Times et les médias de Hong Kong prévoient que l’empire du Milieu pourra proposer une médiation aux deux pays, et ce afin de faire avancer son projet de partenariat régional.La Corée du Sud et le Japon devraient eux aussi chercher à éviter que leur différend ne se creuse.