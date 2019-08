Kang Kyung-wha s’envole pour Pékin

Photo : YONHAP News

La ministre des Affaires étrangères s’est donc envolée ce matin pour la capitale chinoise pour la rencontre à trois avec ses homologues chinois et japonais et celle à deux avec le chef de la diplomatie nippone.Interrogée à l’aéroport par les journalistes, Kang Kyung-wha a affirmé qu’elle chercherait à persuader Taro Kono de comprendre la position de Séoul notamment à l’égard des nouvelles règles du Japon concernant les exportations vers le pays du Matin clair. Une mission qu’elle a tout de même qualifiée de très difficile.A la question de savoir si le gouvernement de Séoul a arrêté sa décision sur la prolongation ou non du GSOMIA, elle a répondu que rien n’avait encore été déterminé.