A peine sorti du traité INF, Washington teste un missile de moyenne portée

Photo : YONHAP News

Cinq jours seulement après être sortis du traité INF, interdisant la production, l’essai et le déploiement de missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée, les Etats-Unis ont testé un missile conventionnel de moyenne portée.Le Pentagone a annoncé hier dans un communiqué avoir testé le 18 août dernier un missile conventionnel de moyenne portée depuis l'île de San Nicolas, au large de la Californie.Affichant sur son site une vidéo du tir, le département de la Défense des Etats-Unis a précisé que le missile testé a parcouru 500 km avant de toucher sa cible avec précision et que les données recueillies seront utilisées pour le développement de nouvelles armes de moyenne portée.Rappelons que le nouveau secrétaire de la Défense Mark Esper avait affiché son intention de déployer des missiles à portée intermédiaire dans la région Asie-Pacifique peu après le retrait de son pays du traité INF, avant de faire machine arrière en disant que ce ne serait pas pour tout de suite.