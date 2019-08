Conflit commercial Séoul-Tokyo : deuxième feu vert du Japon pour l’exportation vers la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a donné hier un deuxième feu vert pour l’exportation vers la Corée du Sud d'un des trois produits sous restrictions depuis le 4 juillet. Il s’agit cette fois encore de résine photosensible et son importateur est toujours Samsung Electronics. Sa première autorisation avait été accordée le 7 août, également pour la vente du même composé chimique utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs.Tokyo a permis cette fois d’en livrer une quantité pour six mois. L’entreprise sud-coréenne peut ainsi s’en assurer maintenant pour neuf mois.Le gouvernement de Shinzo Abe a annoncé cette approbation en amont des échéances pouvant marquer un important tournant dans les relations entre les deux voisins. Il s’agit entre autres d’une nouvelle rencontre entre leurs chefs de la diplomatie, prévue demain à Pékin et de la date limite, le 24 août, de la décision de prolonger ou non leur accord sur la sécurité générale d'informations militaires (GSOMIA).