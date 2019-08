Moon Jae-in souligne la nécessité de saisir l’opportunité de dialogue entre les deux Corées et les USA

Photo : YONHAP News

Le président de la République est revenu sur l’enjeu historique de l’économie de paix qu’il avait promis de construire dans la péninsule avec la Corée du Nord. Lors de la nouvelle réunion hebdomadaire avec son équipe de la Maison bleue, Moon Jae-in l’a de nouveau qualifiée de « défi majeur » et d’« opportunité pour l’avenir ».Il a souligné en même temps la nécessité de sauvegarder l’opportunité de dialogue entre les deux Corées et les Etats-Unis, miraculeusement créée grâce à la volonté et à la détermination de leurs dirigeants.Pour le chef de l’Etat, pour ce faire, il faudra faire preuve d’une extrême prudence, de sagesse et de sincérité.Moon a aussi assuré qu’il continuerait à œuvrer pour faire de la péninsule une terre de prospérité et non un lieu de conflit, et pour pouvoir alors contribuer à la coprospérité non seulement des deux Corées, mais aussi de l’Asie et du monde entier.