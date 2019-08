Baisse des importations de cigarettes japonaises dans le sillage du boycott

Photo : YONHAP News

Le boycott des produits « made in Japan » qui se renforce en Corée du Sud affecte désormais les marques de cigarettes de l’archipel. D’après les chiffres publiés par le Service national des douanes, le volume des cigarettes importées des Philippines a diminué de 7,3 % en un mois, passant de 434,9 tonnes à 403,0 tonnes entre juin et juillet.Aux Philippines se trouve le site de production de Japan Tobacco International, aussi connu sous son acronyme « JTI ». La firme japonaise compte plusieurs marques phares comme Mevius (ancien Mild Seven) et Camel. Parmi les quatre géants du tabac qui dominent le marché sud-coréen, à savoir KT&G, Philip Morris International, BAT et JTI, seul le groupe japonais fabrique ses produits dans le pays d'Asie du Sud-est. Les trois autres ont leur site de production en Corée du Sud.Lorsqu’on regarde les tendances de ces deux dernières années, le volume des importations de tabac philippin a toujours progressé entre juin et juillet. Le fabricant japonais de cigarettes voit également sa part de marché diminuer, passant de 10 % à environ 9 % durant la même période.Cela montre que la récente diminution des importations de cigarettes depuis les Philippines est due au boycott des produits japonais dans le pays du Matin clair. Dans ce contexte, JTI Korea a décidé de reporter la commercialisation de sa nouvelle cigarette électronique, dont le lancement était initialement prévu pour le 11 juillet, en invoquant une « raison interne ».