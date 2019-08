Scandale du désinfectant pour humidificateur : des soldats pourraient avoir été exposés

Photo : YONHAP News

Le scandale sanitaire du désinfectant pour humidificateur d’air continue de hanter la Corée du Sud. Ce produit a causé la mort de quelque 1 400 personnes dans le pays, alors que près de 6 000 personnes avaient déclaré avoir souffert de complications.Dans ce contexte, la commission d’enquête spéciale sur les désastres sociaux a confirmé hier pour la première fois que le désinfectant avait également été utilisé dans certaines casernes. Selon elle, il l’a été entre 2000 et 2011 dans un total de 12 unités de troupes et hôpitaux militaires.Un soldat qui avait été admis dans l’un de ces hôpitaux pendant trois mois a été diagnostiqué comme souffrant de fibrose pulmonaire.Ce qui est plus inquiétant, c’est que l’on ne peut pas connaître le nombre exact de victimes. Car les données que la commission a obtenues pour ses investigations sont limitées.Face à cette inquiétude, le ministère de la Défense a annoncé qu’il mènerait ses propres enquêtes sur l’ensemble des corps d’armées et prendrait les mesures nécessaires.