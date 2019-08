L’Onu demande à Pyongyang des informations sur 30 victimes de disparitions forcées

Photo : YONHAP News

Les Nations unies ont demandé à la Corée du Nord de leur fournir des informations sur 30 victimes de disparitions forcées, supposées avoir été emmenées dans le pays communiste. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA).Selon cette radio américaine, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (OHCHR) a établi une liste de disparus en se basant sur les résultats de ses réunions de février et de mai. Il a ensuite demandé au régime communiste de faire savoir si ces 30 personnes étaient toujours en vie et où elles se trouvaient.Parmi elles, les marins enlevés alors qu’ils pêchaient au large de la péninsule dans les années 1960 et 1970 sont les plus nombreux, avec 17 personnes. La liste fait aussi état de deux membres d’équipage d’un navire de la Marine sud-coréenne et d’un journaliste kidnappé pendant la guerre de Corée.Problème, l’Etat communiste continue à fournir des données insuffisantes pour éclaircir ces disparitions.Le ministère sud-coréen de la Réunification estime à environ 100 000 le nombre de ses citoyens enlevés par le Nord pendant la guerre, et 3 835 depuis l’armistice de 1953. 516 d’entre eux y seraient toujours détenus.