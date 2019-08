Pyongyang continue à dénoncer l’exercice militaire sud-coréano-américain

Photo : YONHAP News

En ce dernier jour de la manœuvre conjointe sud-coréano-américaine, la Corée du Nord n’a pas desserré l’étau pour la critiquer. Un exercice pourtant simulé sur ordinateur. Le Rodong Sinmun a une nouvelle fois dénoncé une « répétition d’invasion » de son territoire et une « provocation militaire inacceptable ».Le journal officiel du Parti des travailleurs au pouvoir a aussi mis en avant que même si l’exercice s’est déroulé sans mobilisation réelle de troupes ou d’équipements militaires, son caractère invasif et provocateur ne changeait pas.Le quotidien a évoqué en particulier le fait que la manœuvre incluait une « opération de stabilisation » des zones dites récupérées, pour mettre en avant que cela illustrait bien qu’il s’agit d’un exercice visant à envahir le Nord. Il a également averti que les « militaires belliqueux » sud-coréens paieraient cher pour ces actes imbéciles.Après une semaine d’exercice préliminaire, Séoul et Washington ont lancé de plus belle leur manœuvre le 11 août. Afin de protester, Pyongyang a procédé à quatre tirs de projectiles ce mois-ci seulement. Il est aussi possible qu’il en effectue de nouveaux, même après la fin de l’exercice.