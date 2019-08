Photo : YONHAP News

Sous l'influence d'un système dépressionnaire sur la mer du Sud, le temps est majoritairement dégradé dans la moitié sud du pays, ce mardi. Les nuages se déplaceront vers le nord dans le courant de la nuit, pour produire des averses localisées dans la journée de mercredi.Avant une nouvelle baisse des températures prévue demain, il faisait aujourd'hui 33℃ à Séoul et à Daejeon, 32℃ à Gwangju, 29℃ à Busan et à Jeju, et enfin 28℃ à Gangneung, dans le nord-est.