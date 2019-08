Pollution : huit modèles diesel d’Audi et Porsche épinglés en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud vient d’accuser Audi et Porsche d’avoir faussé les niveaux d’émission de gaz polluants de respectivement cinq et trois de leurs modèles diesel vendus dans le pays. Cette fois, il ne s’agit pas de vanne EGR de recirculation des gaz d'échappement, mais de techniques de réduction des émissions d'oxyde d'azote.Un total de 10 200 voitures sont concernées. Elles ont été importées et commercialisées en Corée du Sud entre mai 2015 et janvier 2018.Le ministère en charge du dossier, celui de l’Environnement a alors révoqué leur certification et ordonné aussi de réparer les défauts épinglés. Il a décidé en même temps d’infliger une amende de 7,9 milliards de wons à Audi Volkswagen Corée, l’équivalent de 5,9 millions d’euros, et 4 milliards de wons à Porsche Korea, et de porter plainte au pénal contre eux.