Korean Air réorganise ses vols à destination du Japon

Après Asiana Airlines, c’est au tour de sa consœur Korean Air de réorganiser ses liaisons en direction du Japon, et ce bien sûr face à la chute de passagers en raison du différend entre les deux voisins.La compagnie aérienne a décidé de suspendre ou réduire plusieurs lignes régulières reliant Séoul, Busan et Jeju à des villes japonaises comme Osaka, Narita et Fukuoka, pour n’en citer que quelques-unes.Elle augmentera à la place la fréquence des vols domestiques et à destination de pays d’Asie du Sud-est, d’Océanie et plus particulièrement de la Chine.