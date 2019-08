Rencontre Kang-Kono : Séoul et Tokyo trouveront-ils une solution à leur conflit ?

Photo : KBS News

C’est cet après-midi que les ministres sud-coréen et japonais des Affaires étrangères vont se rencontrer à Pékin, en marge de leur réunion à trois avec leur homologue chinois.La veille de cette première entrevue en trois semaines entre Kang Kyung-wha et Taro Kono, leurs directeurs généraux chargés des affaires asiatiques se sont eux aussi retrouvés, également à Pékin. Le sud-Coréen Kim Jung-han et le Japonais Kenji Kanasugi ont alors échangé sur les dossiers qui préoccupent en ce moment leurs pays. Parmi eux, la question du travail forcé de Coréens pendant la colonisation et la brouille commerciale bilatérale. Ils n’ont cependant pas réussi à trouver un terrain d’entente.Face à cette situation, la Chine semble s’apprêter à réconcilier ses deux voisins. Son ministre des Affaires étrangères Wang Yi s’est entretenu hier séparément avec ses homologues sud-coréen et nippon et a souligné l’importance de la coopération trilatérale. Les trois doivent se rencontrer ce matin tous ensemble.On a appris que Wang a dit à Kang que son pays ferait tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre le conflit Séoul-Tokyo.