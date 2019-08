Steve Biegun discute à Séoul de la reprise des négociations avec la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Arrivé hier après-midi à Séoul, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun va s’entretenir ce matin avec son homologue Lee Do-hoon. Leurs discussions porteront pour l’essentiel sur la stratégie à établir pour remettre sur les rails les négociations nucléaires de travail avec Pyongyang.A l’issue de leur échange, les deux hommes devront publier un message exhortant la Corée du Nord à les reprendre au plus vite.Dans l’après-midi, l’émissaire américain sera reçu par le ministre de la Réunification Kim Yeon-chul. Demain, il a rendez-vous avec Kim Hyun-chong, qui est le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison bleue, avant de repartir pour Pékin.Vous vous en souvenez. Lors de leur rencontre surprise, le 30 juin à Panmunjom, Donald Trump et Kim Jong-un se sont engagés à renouer les pourparlers deux à trois semaines plus tard. Cela n’a cependant pas été le cas. En cause : les tirs successifs de missiles nord-coréens en protestation contre les exercices militaires sud-coréano-américains.On a appris par ailleurs que Biegun resterait à son poste. Son nom avait été cité ces derniers jours pour devenir ambassadeur en Russie.