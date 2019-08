Le gouvernement va verser 4 700 milliards de wons pour développer des industries de l’innovation

Photo : YONHAP News

L'exécutif investira une enveloppe de 4 700 milliards de wons, soit 3,5 milliards d’euros, pour le développement des secteurs clés de l’innovation. C’est ce qu’a annoncé ce matin Hong Nam-ki, le ministre des Finances et vice-Premier ministre à l'économie, dans un discours introductif de la réunion consacrée à la dynamisation de l’économie du pays.Selon Hong, 1 700 milliards de wons, l’équivalent de 1,3 milliard d’euros, seront versés dans le domaine du réseau mobile 5G et de l’intelligence artificielle (IA), et 3 000 milliards de wons ou 2,2 milliards d’euros dans les trois industries principales que sont les semi-conducteurs sans mémoire, la bio-santé et la voiture de l’avenir. Le dispositif a pour but d’élargir le développement dans tous les domaines.Dans ce cadre, le gouvernement prévoit d’élaborer un système de « vouchers », ou bons échangeables, pour les PME afin de favoriser le recours à l’IA. Il compte également mettre en place des bancs d’essai en vue de développer de nouveaux types de semi-conducteurs et les batteries pour véhicules électriques et à hydrogène.Ensuite, en vue d’améliorer l’efficacité énergétique, les autorités préparent diverses mesures comme le remboursement d’une partie de l’achat des produits électroménagers à haute efficacité électrique et des bénéfices aux entreprises qui atteignent leur objectif d’économie énergétique.D’après le ministre, les conséquences des restrictions commerciales de Tokyo se font peu sentir pour le moment mais cette situation attiser l’incertitude des circonstances économiques sud-coréennes. Dans ce contexte, force est de trouver un moteur de la croissance pour élever d’un cran l’économie.