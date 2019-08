Photo : YONHAP News

Les averses ont commencé tôt ce matin dans l'extrême sud du pays, sur une bande allant de l'île de Jeju à la ville de Busan. Elles se sont ensuite dirigées vers le nord et devaient atteindre la capitale dans la soirée. La pluie devrait toutefois être de faible intensité et de courte durée.Le mercure est en légère baisse par rapport à hier. On attend 30℃ à Séoul, 31℃ à Jeju, et 32℃ à Daejeon et à Daegu.