Financement des GI’s : Séoul et Washington mènent des discussions préliminaires

Photo : YONHAP News

Les ex-chefs des délégations sud-coréenne et américaine pour les dernières négociations sur les contributions au financement du stationnement des soldats américains dans le sud de la péninsule se sont rencontrés hier à Séoul.Il s’agissait d’une réunion informelle, qui avait tout de même pour objet de préparer les nouvelles discussions en la matière entre les deux alliés. Le sud-Coréen Chang Won-sam et son homologue américain Timothy Betts ont échangé entre autres sur le calendrier des prochains pourparlers et la composition des nouvelles délégations de leurs pays.A cette occasion, Betts a fait état du coût total nécessaire pour maintenir les troupes US en Corée du Sud. Il aurait alors insisté sur la nécessité pour Séoul d’augmenter fortement sa part de financement. Le montant semble flirter avec 5 milliards de dollars, soit cinq fois plus que celui de cette année. On estime que désormais, Washington revendiquera aussi des frais pour « soutenir les opérations », des frais qui n’existaient pas auparavant.Les USA avaient fait la même demande lors des derniers pourparlers. Une demande qu’ils ont fini par retirer en raison de la farouche opposition de Séoul. Celui-ci prépare ses prochaines négociations avec Washington dans l’optique qu’il assume les coûts à un niveau raisonnable et impartial.Hier, le représentant américain a proposé en même temps la date de lancement des prochaines discussions. Ce sera en septembre au plus tôt.