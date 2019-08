Brian Hook appelle Séoul à rejoindre la coalition américaine dans le détroit d’Ormuz

Photo : KBS News

Le représentant spécial des Etats-Unis pour l’Iran a réaffirmé que son pays cherchait à former une coalition navale dans le détroit d’Ormuz afin de maintenir un marché pétrolier stable. Brian Hook a tenu ces propos dans une interview accordée à la KBS. Cet entretien a eu lieu à l’ambassade des Etats-Unis auprès des Nations unies à New York.Selon lui, actuellement, environ 25 % du pétrole mondial acheminé par voie maritime transite par le détroit. Si la liberté de navigation dans la région est menacée, cela fera alors grimper le prix de l’énergie.L’émissaire américain a aussi expliqué que la participation à la coalition ne signifiait pas forcément l’envoi de troupes. Et d’ajouter que les pays pourront se rallier à la mission en fournissant des équipements maritimes, aériens ou de la main-d’œuvre concernée. Ils bénéficieront alors, toujours selon lui, des informations fournies par Washington sur les menaces qui pèsent sur la sécurité des navires marchands dans le Golfe.Brian Hook a également affirmé que ce serait à chaque pays de décider de rejoindre ou non la coalition, comme l’avaient fait le Royaume-Uni et Bahreïn. Il en a profité pour appeler la Corée du Sud et les autres pays d’Asie à leur emboîter le pas.