Nihon Keizai : trois cargos nord-coréens ont fait escale huit fois au Japon

Photo : YONHAP News

En août 2018, Séoul a interdit l’entrée de quatre cargos soupçonnés de transporter du charbon nord-coréen, ce qui constitue une infraction aux sanctions des Nations unies.Selon le quotidien japonais Nihon Keizai Shimbun, trois d’entre eux ont fait escale au Japon au moins huit fois ces 12 derniers mois. Il s’est appuyé sur les données de Tokyo MOU, une organisation chargée du contrôle des navires. Les bateaux en question ont fait escale dans plusieurs ports de l’archipel, dont ceux de Tomakomai et Niigata, avant de repartir pour la Russie et la Chine.Pour la presse nippone, ces incidents sont dus au retard dans l’aménagement de la loi japonaise. Alors que le ministère des Transports a examiné tous ces cargos, il n’a trouvé aucune raison valable pour prohiber leur entrée. Car selon la législation, ces vaisseaux qui ne battent pas pavillon nord-coréen et qui ne sont jamais entrés dans le royaume ermite sont autorisés à s’ancrer aux ports.Le journal a précisé que les navires en question étaient tous immatriculés dans des pays tiers, dont le Belize.