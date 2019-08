Les prix à la production repartent à la baisse sur un an en juillet

Photo : YONHAP News

En juillet, les prix à la production sont restés inchangés par rapport au mois précédent. Ils sont toutefois repartis à la baisse en glissement annuel : -0,3 %, et ce pour la première fois depuis octobre 2016. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée.Explications à cela : les produits agricoles et halieutiques coûtaient moins cher qu’il y a un an et les cours du charbon et des produits pétroliers ont considérablement reculé dans le sillage de la chute de ceux du pétrole sur le marché international.