AIEA : Pyongyang a continué ses activités nucléaires à Yongbyon en 2018

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait poursuivi ses essais nucléaires l’an dernier dans sa principale centrale nucléaire de Yongbyon. Telle est l’analyse de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans son rapport annuel de 2018.Selon ces données reposant sur des images satellites, le réacteur de 5 MW a donné des signes d’activité de façon intermittente entre mi-août et fin novembre, avant d'être suspendu en décembre. A la rivière Kuryong, aux alentours de la structure, ont été observées des activités vraisemblablement liées au changement du système de refroidissement du réacteur de 5 MW ou d’un réacteur à eau légère en construction.Entre fin avril et début mai de l'année dernière, de la vapeur s’est échappée de l’institut de recherche de chimie nucléaire qui sert d’usine de retraitement. On a capté également des signes de l’utilisation des équipements de centrifugation et d’enrichissement de l'uranium.L’AIEA a regretté que ces récents agissements violent les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies imposées au royaume ermite.