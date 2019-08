Pyongyang change d’attitude pour s’en prendre à Washington

Photo : YONHAP News

Changement d’attitude. La Corée du Nord s’en prend maintenant non seulement à sa voisine du Sud, mais aussi aux Etats-Unis, accusant ceux-ci d’être à l’origine de la dégradation de la situation dans la péninsule. Après la rencontre de Panmunjom le 30 juin entre son dirigeant et le président américain, elle se gardait pourtant de fustiger Washington.De fait, le Rodong Sinmun a écrit aujourd'hui que les récents tirs de missiles de Pyongyang s’inscrivaient dans le cadre du renforcement légitime des capacités d’autodéfense. Et d’ajouter que la situation dans la péninsule s’enlise en raison des répétitions de guerre des Etats-Unis.Le journal officiel du Parti des travailleurs a alors évoqué le fait que Washington et Séoul venaient de mener leurs nouveaux exercices militaires conjoints et que de nouvelles armes américaines étaient récemment livrées dans le sud de la péninsule.Le quotidien a aussi reproché aux USA de ne pas souhaiter que la paix soit installée dans la péninsule et que les deux Corées rehaussent leurs relations. Il semblait toutefois relativiser ses critiques contre le pays de Donald Trump, en mettant en avant que le royaume ermite cherche toujours à améliorer ses relations avec lui par le dialogue et les négociations.