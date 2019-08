Yomiuri : le livre blanc sur la défense de Tokyo évoque le progrès des armes nucléaires de Pyongyang

Photo : KBS News

Le projet de livre blanc sur la défense du Japon pour 2019 indique que la Corée du Nord serait parvenue à miniaturiser ses armes nucléaires et à en faire des ogives.D’après le journal nippon Yomiuri Shimbun, les autorités japonaises se montrent plus catégoriques sur cette question que dans l’édition 2018, où elles parlaient simplement d’une « possibilité de progrès » dans le développement du nucléaire nord-coréen. Elles auraient alors tenu compte des avancées techniques du royaume ermite. Tokyo précise toujours que l’armée de Pyongyang représente une menace importante et urgente.S’agissant des relations avec son voisin sud-coréen, Tokyo affirme lui avoir réclamé de ne pas reproduire les conflits du passé en évoquant l’affaire de l’avion japonais de patrouille. Celui-ci avait volé l’an dernier près d’un navire de guerre sud-coréen en prétendant que ce dernier avait d’abord verrouillé son radar de contrôle de tir sur sa carlingue.Le texte mentionne également la demande de Séoul d’éviter d’arborer le drapeau du soleil levant sur ses bâtiments de guerre, symbole de son militarisme.A propos de la coopération militaire avec les pays étrangers en dehors des Etats-Unis, le Japon invoque la Corée du Sud en quatrième position derrière l’Australie, l’Inde et l’Asean. L’année dernière, elle était deuxième sur sa liste.Le gouvernement nippon validera cette ébauche en conseil des ministres à la mi-septembre prochain.