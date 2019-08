Le test de radioactivité sur les aliments japonais sera renforcé

Photo : KBS News

Le ministère de la Sécurité des produits alimentaires et des médicaments va renforcer les examens de sécurité sur les denrées alimentaires importées du Japon. Un dispositif suite à la détection récente de radioactivité dans certains produits japonais.Ces cinq dernières années, cette substance a été décelée dans 17 articles qui ont été ensuite renvoyés. Il s’agit de dix produits transformés tels que du café instantané et du thé, trois produits agricoles dont des myrtilles, un additif alimentaire et un aliment fonctionnel.Pour ces marchandises, un échantillon de 1 kg sera prélevé pour être examiné deux fois, contre une fois auparavant. Le test sera effectué pour chaque produit ayant une date de fabrication différente. Le nouveau dispositif sera mis en œuvre à partir du 23 août.Depuis l’accident nucléaire de Fukushima, le gouvernement sud-coréen a interdit les importations des produits halieutiques japonais issus de quatre départements et 27 articles agroalimentaires de 14 départements. En dehors de ces aliments, tous les autres produits subissent une mesure de radioactivité.