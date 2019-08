La mortalité routière en baisse de 10,9 % entre janvier et juillet

Photo : YONHAP News

Le nombre de décès sur la route a reculé de 10,9 % sur un an pour la période de janvier à juillet, pour s’établir à 1 856 victimes.Selon le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports et l’Agence nationale de la police, la baisse de la mortalité routière a été observée dans la plupart des régions comme à Gwangju (-44,2 %), Ulsan (-42,9 %) et Séoul (-27 %). Pourtant, le chiffre s’est accru à Incheon (+25,4 %). Le nord de la province de Gyeonggi et la province de Gangwon se sont maintenus au même niveau.Sur la cause des accidents, le nombre de morts liés à l’alcool au volant a chuté de 31,3 %, et celui impliquant des véhicules utilitaires comme les autocars à louer de 15,7 %.Les accidents mortels de piétons ont eux aussi diminué de 13,2 %.En vue d’accélérer cette tendance, les autorités compétentes projettent d’inciter les conducteurs âgés à rendre leur permis de conduire en simplifiant le processus. Elles comptent également baisser la vitesse maximale sur les voies réservées aux bus à Séoul et sur l’ensemble des voies dans la ville de Busan afin d’assurer la sécurité des piétons et des personnes ayant des difficultés à se déplacer.